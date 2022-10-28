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54 минуты назад

Беспокойный сон медведя Диксона в Московском зоопарке попал на видео

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Беспокойный сон медведя Диксона, привезенного раненым с Севера, попал на видео. Соответствующий ролик опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Мы установили фотоловушку в вольере медведя, чтобы посмотреть, как он проводит ночь. Диксон ворочался, потом засыпал, потом снова просыпался, потягивался, переворачивался, пил воду и снова засыпал», — написала Акулова.

Ветеринары такой сон медведя считают нормой. Гендиректор зоопарка отметила, что в шесть часов утра Диксон уже ждал зоологов.

Ранее медведь Диксон впервые попал на видео спящим. Сотрудники зоопарка выразили удивление, что он задремал в их присутствии.

Новости Москвы,Видео,Светлана Акулова,
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