Мэр Москвы подвел итоги благоустройства городских территорий и модернизации поликлиник в 2022 году

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства городских территорий и модернизации поликлиник в столице в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

«В правительстве Москвы рассмотрели отчет об итогах реализации программы комплексного благоустройства в 2022 года и задачах на 2023 год. В текущем году проводились следующие основные работы: создание комфортной и безопасной городской среды - благоустройство площадей, улиц и реабилитация парков; повышение качества проживания - ремонт жилых домов и благоустройство дворовых территорий; обеспечение надежной и бесперебойной работы городской инфраструктуры; поддержание чистоты и порядка в городе; экологический мониторинг и охрана окружающей среды», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что работы по благоустройству прошли на более чем 3 тыс. различных городских объектов.

Как пояснили в пресс-службе, начиная с 2011 года правительство Москвы комплексно благоустроило 503 улицы и общественных пространств общей протяженностью 437,5 км. В 2022 году новый облик получило 62 городских объекта.

В 2011-2022 годах в Москве комплексно благоустроено 36 набережных общей протяженностью 64,5 км. В исторической части города создан единый комфортный пешеходный маршрут от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Таганской площади протяженностью 19 км, включающий в себя Краснопресненскую, Новодевичью, Кремлевскую, Москворецкую и другие набережные. Реализованное в 2022 году благоустройство улиц в Басманном и Красносельском районах позволило создать комфортную пешеходную связь от набережных у ММДЦ «Москва-Сити» и спорткомплекса «Лужники» через исторический центр до парка «Сокольники».

Помимо этого, начиная с 2011 года правительство Москвы привело в порядок и благоустроило на новом качественном уровне 950 парковых территорий общей площадью свыше 21 тыс. га. «По мнению самих москвичей, парки превратились в принципиально новые современные объекты, предоставляющие широкие возможности для комфортного отдыха в шаговой доступности от жилых домов. Летом - это велодорожки, спортивные площадки, площадки воркаут, а зимой - лыжные трассы, катки и горки для катания», - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что благоустройство дворов осуществляется в плановом порядке для ремонта и замены устаревшей инфраструктуры по предложениям жителей - с целью создания более качественной городской среды. В 2022 году работы по благоустройству и текущему ремонту, включая замену асфальта, были проведены в 2 тыс. 593 дворах. Также были благоустроены 200 территорий возле школ и детских садов.

Подчеркивается, что продолжается работа по созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), платформами Московской железной дороги и транспортно-пересадочными узлами (ТПУ). Всего, начиная с 2015 года, выполнено благоустройство территорий, прилегающих к 359 различным объектам транспортной инфраструктуры - общая площадь благоустройства составила порядка 5,1 тыс. га.

Также в последние годы в соответствии с «Новым московским стандартом поликлиник» реализуется масштабная программа реконструкции городских поликлиник. «В основном, это здания, построенные 50-70 лет назад. По сути, они перестраиваются заново - от фундамента до крыши, а также оснащаются новым оборудованием. Помимо самих зданий в порядок приводят и прилегающие к ним территории. В частности, устанавливают навесы для парковки велосипедов и колясок, элементы навигации, создают безбарьерную среду для маломобильных граждан, дополнительно высаживают деревья и кустарники. По возможности, обустраивают детские игровые площадки», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего в рамках программы планируется провести реконструкцию 201 здания поликлиник. В 2020-2022 годах комплекс городского хозяйства Москвы завершил реконструкцию 66 зданий поликлиник общей площадью свыше 200 тыс. кв. м. В остальных зданиях продолжаются строительно-монтажные работы, которые планируется завершить в течение 2022-2023 годов. Кроме того, комплекс городского хозяйства города Москвы осуществляет капитальный ремонт корпусов Боткинской больницы и Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.