Собянин: В Москве откроют около 50 бесплатных лыжных секций

В пятницу, 28 октября, по поручению президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин провел личный прием граждан и ответил на заданные вопросы.
Так, глава города сообщил, что в этом году в столице планируется создание около 50 бесплатных лыжных секций, в которых смогут заниматься москвичи разных возрастных категорий.
— У нас есть, правда, не так много, десятка полтора, наверное, в городе, но мало с учетом того, что мы во многих парках сделали хорошую инфраструктуру. Надо, конечно, расширять. Хотя бы чтоб первые навыки давались, и привыкали, и втягивались. Поэтому обязательно дам поручение, чтоб в этом году, как минимум полсотни таких секций бесплатных радовали жителей, — рассказал он.
Среди обращений к Собянину были и по вопросам здравоохранения. Мэр проинформировал о темпах строительства скоропомощного стационарного комплекса на территории Государственной клинической больницы номер 15 имени О. М. Филатова на востоке столицы.
— Мы сейчас строим целый ряд мощных стационарных скоропомощных корпусов. Это комплекс самых современных операционных, с современными диагностическим оборудованием и, прежде всего, внимание к больному, когда не больной бегает по врачам, а когда врачи бегают вокруг больного. Надеюсь, что в следующем году пятнадцатая больница будет закончена, — цитирует мэра ТАСС.
Накануне глава государства отметил вклад Собянина в развитие Москвы.