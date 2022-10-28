Собянин: В Москве откроют около 50 бесплатных лыжных секций

— У нас есть, правда, не так много, десятка полтора, наверное, в городе, но мало с учетом того, что мы во многих парках сделали хорошую инфраструктуру. Надо, конечно, расширять. Хотя бы чтоб первые навыки давались, и привыкали, и втягивались. Поэтому обязательно дам поручение, чтоб в этом году, как минимум полсотни таких секций бесплатных радовали жителей, — рассказал он.