Движение поездов восстановили на Таганско-Краснопресненской линии метро

Движение поездов восстановили на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».

До этого сообщалось о временном увеличении интервалов движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии.

Также стало известно об изменении расписания поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) с 23:40 29 октября до 10:30 30 октября в связи с подготовкой к запуску МЦД-4. Уточняется, что изменения необходимы для обновления системы управления движением на участке Курский вокзал — Нижегородская в рамках подготовки к запуску МЦД-4. Работы пройдут в выходные дни.