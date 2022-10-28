Движение поездов восстановили на Таганско-Краснопресненской линии метро

Движение поездов восстановили на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».
До этого сообщалось о временном увеличении интервалов движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии.
Также стало известно об изменении расписания поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) с 23:40 29 октября до 10:30 30 октября в связи с подготовкой к запуску МЦД-4. Уточняется, что изменения необходимы для обновления системы управления движением на участке Курский вокзал — Нижегородская в рамках подготовки к запуску МЦД-4. Работы пройдут в выходные дни.
Накануне глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что среднюю скорость движения трамваев в Москве могут увеличить почти на 30 процентов. По его мнению, в качестве первостепенной задачи отмечается уменьшение интервалов, а также приведение их к тактовому расписанию, которое есть на пригородном железнодорожном транспорте и в метрополитене.