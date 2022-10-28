В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
10 минут назад

Новости погоды: «Мокрый снежок»: Вильфанд спрогнозировал похолодание в столице

Вечерняя Москваиещё 8

В начале следующей недели температура в столице понизится до плюс 2 градусов днем и до минус 5 ночью. Вместе с этим прогнозируются мокрый снег и гололедица. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд пообещал москвичам мокрый снег, гололедицу и морозные ночи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, с понедельника, 31 октября, ночные температуры в столице уже будут от 0 до минус 5 градусов, а в дневное время от 0 до плюс 2 градусов. В Московском регионе прогнозируемая температура воздуха будет находиться в диапазоне от минус 2 до плюс 3 градусов.

— Будет небольшой мокрый снежок, гололедица. Но снегопад, конечно, не прогнозируется. И дальше в течение рабочих и праздничных дней температура будет примерно одинаковая: ночью — от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем — от 0 до плюс 5 градусов, — передает слова синоптика агентство городских новостей «Москва».

Вильфанд также добавил, что уже в это воскресенье дневная температура воздуха в Москве опустится до минус 1 градуса.

До этого руководитель Гидрометцентра России рассказал, что теплую субботнюю погоду в воскресенье сменят похолодание, гололедица и мокрый снег.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители