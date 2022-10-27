Раскрыты методы снижения безработицы в Москве

«Город вовремя принял проактивные меры, предупреждающие рост безработицы на столичном рынке труда. Сегодня мы можем подтвердить это статистическими данными службы занятости — официально признаны безработными в Москве чуть меньше 32 тысяч человек. С начала года их число в городе снизилось на 12,7 процента», — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова .

По словам заммэра, ключевым методом, направленным на сохранение устойчивости на рынке труда, стало расширение вариантов для трудоустройства горожан. Так, московская служба занятости сотрудничает с крупнейшими компаниями интернет-рекрутмента, выстраивает партнерские отношения с компаниями с большой потребностью в кадрах и реализует специальные программы субсидированного найма. Уточняется, что соискатели могут найти работу всего за один день с помощью рекрутинговых центров, а выбрать предложения сразу от нескольких работодателей позволяют открытые отборы.