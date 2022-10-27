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24 минуты назад

Раскрыты методы снижения безработицы в Москве

Мослента

Методы снижения безработицы в Москве раскрыли «Мосленте» в пресс-службе правительства города.

Раскрыты методы снижения безработицы в Москве
Фото: Юрий Мартьянов / КоммерсантъЮрий Мартьянов / Коммерсантъ

«Город вовремя принял проактивные меры, предупреждающие рост безработицы на столичном рынке труда. Сегодня мы можем подтвердить это статистическими данными службы занятости — официально признаны безработными в Москве чуть меньше 32 тысяч человек. С начала года их число в городе снизилось на 12,7 процента», — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, ключевым методом, направленным на сохранение устойчивости на рынке труда, стало расширение вариантов для трудоустройства горожан. Так, московская служба занятости сотрудничает с крупнейшими компаниями интернет-рекрутмента, выстраивает партнерские отношения с компаниями с большой потребностью в кадрах и реализует специальные программы субсидированного найма. Уточняется, что соискатели могут найти работу всего за один день с помощью рекрутинговых центров, а выбрать предложения сразу от нескольких работодателей позволяют открытые отборы.

Ранее россияне рассказали о роли интуиции при поиске работы. 40 процентов опрошенных признались, что часто доверяют шестому чувству, еще 46 процентов делают это иногда.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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