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47 минут назад

Количество контролеров в столичном общественном транспорте увеличат почти на 20 процентов

Вечерняя Москва

Количество контролеров, которые на ежедневной основе будут выходить на маршруты московского общественного транспорта, планируют увеличить почти на 20 процентов в следующем году. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Количество контролеров в столичном общественном транспорте увеличат
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

— Количество безбилетников у нас все равно сокращается. К сожалению, мы выписываем большое количество штрафов, почти под миллион штрафов за год, это большая цифра. Среди нарушений — это просто полностью безбилетный проезд, — отметил руководитель ведомства.

Ликсутов также обозначил второй самый популярный вид нарушений, которым стало использование чужой социальной карты. Глава департамента подчеркнул, что «контроль за этим будет усиливаться». Сотрудники полиции активно участвуют в выявлении правонарушителей, сообщил Ликсутов в интервью телеканалу «Москва 24».

16 сентября Дептранс Москвы составил портрет типичного нарушителя-безбилетника. По их словам, чаще всего проезжают «зайцем» мужчины в возрасте от 18 до 29 лет.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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