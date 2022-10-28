Эксперты обсудили направления развития дополнительного образования в Москве

— Думаю, что не существует стратегии, единой для всех учреждений, так же, как и не существует единого универсального стратегического управления: каждое образовательное учреждение уникально в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии для каждого учреждения, для каждого подразделения дополнительного образования детей в школе, колледже, детском саду, вузе уникален, так как он зависит от позиции образовательной организации в городской образовательной системе, динамики ее развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик оказываемых услуг, состояния экономики, культурной среды и еще многих факторов, — рассказала директор образовательного комплекса «Воробьевы горы» Елена Мельвиль.