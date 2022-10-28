Эксперты обсудили направления развития дополнительного образования в Москве

В Москве прошла I научно-практическая конференция «Трансформация дополнительного образования: от лучших традиций до технологий будущего». В течение двух дней эксперты обсудили направления и перспективы развития этой ветви образования в столице.
— Думаю, что не существует стратегии, единой для всех учреждений, так же, как и не существует единого универсального стратегического управления: каждое образовательное учреждение уникально в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии для каждого учреждения, для каждого подразделения дополнительного образования детей в школе, колледже, детском саду, вузе уникален, так как он зависит от позиции образовательной организации в городской образовательной системе, динамики ее развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик оказываемых услуг, состояния экономики, культурной среды и еще многих факторов, — рассказала директор образовательного комплекса «Воробьевы горы» Елена Мельвиль.
Так, 26 октября прошло общегородское онлайн-совещание для родителей «Что важно знать родителям о дополнительном образовании города?». Его провел Экспертно-консультативный совет родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы.
27 октября состоялось мероприятие в очном формате в образовательном комплексе «Воробьевы горы». Эксперты выступили с докладами о ключевых проектах в области дополнительного образования, механизмах их реализации, особенностях работы по этому направлению в мегаполисах, стратегиях развития учреждений дополнительного образования и их кадрового потенциала, использовании дополнительного образования как инструмента поддержки семей и социализации детей.
Также стало известно, что свыше 70 школьных активистов из Москвы, Московской и Самарской областей стали участниками межрегиональной школьной конференции, посвященная соловецким юнгам, которая прошла в Музее Победы. Кроме того, на конференции прозвучали стихи и песни о российском флоте.