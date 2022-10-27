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50 минут назад

Прогноз погоды: москвичам пообещали рекордно теплые выходные

Елена Прошина

Выходные в Москве будут рекордно теплыми. Жителей ждет до 12 градусов тепла, однако будет ветрено и ненастно. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичам пообещали рекордно теплые выходные
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Финал октября в Центральной России в метеорологическом отношении будет драматическим. Ближайшие трое суток пройдут под мощной струей теплого воздуха, согретого Гольфстримом, благодаря чему среднесуточная температура окажется на 3-5 градусов выше многолетней нормы», - рассказал Тишковец.

В пятницу ночью будет не ниже плюс 1 - плюс 6, а днем москвичей ждет до плюс 6 - плюс 11, к вечеру ожидается небольшой дождь.

«Выходные, из-за гигантского североатлантического циклона, прогнозируются рекордно теплыми, но ветреными и ненастными – за каждые сутки будет проливаться почти по ведру дождевой воды - до 8 миллиметров, то есть суммарно выпадет до 25% месячной нормы», - сказал Тишковец.

В субботу ночью ожидается плюс 4- плюс 9, днем плюс 7 - плюс 12, а ночь на воскресенье станет самой теплой как минимум за последние 75 лет. Температура воздуха будет колебаться от плюс 8 - плюс 10.

Ранее Тишковец сообщил, что ночь на 25 октября в Москве стала самой холодной с начала осени. По его словам, фактическая температура в столице составила минус 2,7 градуса.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
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