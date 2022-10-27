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56 минут назад

Собянин пригрозил отстранить компанию «ПИК» от строительства в Москве

Lenta.ruиещё 4

Мэр Москвы Сергей Собянин пригрозил отстранить группу компаний «ПИК» от строительства в столице, если будут сорваны сроки выполнения работ по возведению школы на Люблинской улице. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава города посетил строящуюся школу почти на 1,2 тысячи мест, которая станет частью жилого комплекса «Люблинский парк». Он отметил, что компания должна обеспечить жильцов необходимыми объектами социально-культурной сферы. На данный момент в комплексе не работают образовательные учреждения, однако сдано 200 тысяч квадратных метров жилья.

«Сейчас люди вынуждены ездить непонятно куда, в переполненные школы. Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете, понятно? Ускоряйтесь», — заявил Собянин гендиректору компании Ивану Поландову.

В сентябре совладелец «ПИК » Сергей Гордеев ушел с поста гендиректора компании и передал операционное управление бизнесом Ивану Поландову. Гордеев решил заняться корпоративным управлением и стратегическим развитием компании, включая вопросы нового технологического направления.

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