Более 3,5 тыс стикеров с флагом РФ украсят поезда метро к 4 ноября

Подвижные составы всех линий Московского метрополитена украсят более чем 3 500 стикеров с изображением российского флага ко Дню народного единства. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы" телеграм-канал "Дептранс Москвы"

"Сегодня мы начали размещать стикеры с государственным флагом России на головных вагонах поездов в честь Дня народного единства", – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, в честь Дня народного единства для пассажиров транспортной инфраструктуры города будут организованы праздничные мероприятия.

В пятницу, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. В предпраздничный рабочий день, 3 ноября, время работы будет сокращено на час. Таким образом, в ноябре будет 21 рабочий и 9 выходных дней.