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1 час назад

Более 3,5 тыс стикеров с флагом РФ украсят поезда на всех линиях метро Москвы к 4 ноября

Москва24

Подвижные составы всех линий Московского метрополитена украсят более чем 3 500 стикеров с изображением российского флага ко Дню народного единства. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Более 3,5 тыс стикеров с флагом РФ украсят поезда метро к 4 ноября
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"телеграм-канал "Дептранс Москвы"

"Сегодня мы начали размещать стикеры с государственным флагом России на головных вагонах поездов в честь Дня народного единства", – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, в честь Дня народного единства для пассажиров транспортной инфраструктуры города будут организованы праздничные мероприятия.

В пятницу, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. В предпраздничный рабочий день, 3 ноября, время работы будет сокращено на час. Таким образом, в ноябре будет 21 рабочий и 9 выходных дней.

Сервис Superjob выяснил у россиян, как они планируют провести День народного единства. Более 70% респондентов заявили, что хотели бы провести праздничный выходной в кругу семьи, еще 11% сообщили, что 4 ноября будут работать. Около 6% опрошенные пока не приняли решение о планах.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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