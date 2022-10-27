Москвичи стали реже пользоваться личным транспортом

— Количество личного транспорта у нас сейчас составляет 8,5 миллионов автомобилей, это почти на 50 процентов больше, чем это было, например, в 2010 году. Но, что важно из всех этих цифр больших, это то, что москвичи для ежедневных поездок стали использовать машин намного меньше относительно 2010 года, — рассказал он.