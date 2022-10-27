Москвичи стали реже пользоваться личным транспортом

Москвичи стали реже пользоваться личными автомобилями. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Количество личного транспорта у нас сейчас составляет 8,5 миллионов автомобилей, это почти на 50 процентов больше, чем это было, например, в 2010 году. Но, что важно из всех этих цифр больших, это то, что москвичи для ежедневных поездок стали использовать машин намного меньше относительно 2010 года, — рассказал он.
По словам Ликсутова, только три миллиона автомобилистов продолжают выезжать на дороги регулярно, что является показателем развития городского транспорта в Москве, передает агентство городских новостей «Москва».
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин, что строительство БКЛ уже подходит к концу. По его словам, на Большой кольцевой линии подземки будут работать сразу три электродепо, в том числе строящееся «Аминьевское».
Что же касается личных автомобилей, то для снижения аварийности на дорогах, правила дорожного движения постоянно совершенствуются. Так, на следующий год планируется ввести целый ряд изменений. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие именно нововведения ждут автовладельцев.