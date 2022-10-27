В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
32 минуты назад

Москвичи стали реже пользоваться личным транспортом

Вечерняя Москваиещё 2

Москвичи стали реже пользоваться личными автомобилями. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Москвичи стали реже пользоваться личным транспортом
Фото: ТАССТАСС

— Количество личного транспорта у нас сейчас составляет 8,5 миллионов автомобилей, это почти на 50 процентов больше, чем это было, например, в 2010 году. Но, что важно из всех этих цифр больших, это то, что москвичи для ежедневных поездок стали использовать машин намного меньше относительно 2010 года, — рассказал он.

По словам Ликсутова, только три миллиона автомобилистов продолжают выезжать на дороги регулярно, что является показателем развития городского транспорта в Москве, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин, что строительство БКЛ уже подходит к концу. По его словам, на Большой кольцевой линии подземки будут работать сразу три электродепо, в том числе строящееся «Аминьевское».

Что же касается личных автомобилей, то для снижения аварийности на дорогах, правила дорожного движения постоянно совершенствуются. Так, на следующий год планируется ввести целый ряд изменений. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие именно нововведения ждут автовладельцев.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители