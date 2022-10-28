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40 минут назад

Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах в ЦАО и ЮВАО

Mos.ruиещё 4

На некоторых улицах на юго-востоке и в центре столицы временно изменится схема движения транспорта.

Схема движения транспорта временно изменится на улицах в ЦАО и ЮВАО
Фото: Mos.ruMos.ru

Так, с 30 октября по 30 ноября на Поварской улице в районе дома 21/17, строения 1 будет ограничено движение по одной полосе. Там также нельзя будет парковаться. Это связано со строительством инженерных сетей.

С 31 октября этого года по 31 марта следующего года перекроют участок улицы Малая Лубянка от дома 14 до Сретенского переулка. Там пройдут строительные работы.

Кроме того, с 31 октября до 25 декабря будут попеременно вводить ограничения на участках Таможенного проезда. Специалисты займутся строительством инженерных сетей.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

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