Ракова сообщила о снижении числа безработных в Москве

Количество безработных граждан в Москве с начала года сократилось на 12,7 процента и составило менее 32 тысяч человек. Об этом в четверг, 27 октября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

По ее словам, Москва вовремя приняла эффективные меры, которые предупредили рост безработицы на рынке труда.

Ракова отметила, что среди специальных программ субсидированного найма, которые поддерживают устойчивость московского трудового рынка, есть организация временных и общественных работ, а также регулярное трудоустройство через адаптацию и обучение специалистов.

— Мы видим, что наиболее востребованной как среди соискателей, так и среди работодателей стала программа постоянного трудоустройства с проведением короткого периода адаптации. 3,2 тысячи таких рабочих мест создали представители сферы транспорта и логистики, машиностроения, ритейла. Из них уже половина занята новыми сотрудниками, — цитирует Ракову РИА Новости.