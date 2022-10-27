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1 час назад

Ракова сообщила о снижении числа безработных в Москве

Вечерняя Москваиещё 1

Количество безработных граждан в Москве с начала года сократилось на 12,7 процента и составило менее 32 тысяч человек. Об этом в четверг, 27 октября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова сообщила о снижении числа безработных в Москве
Фото:  Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

По ее словам, Москва вовремя приняла эффективные меры, которые предупредили рост безработицы на рынке труда.

Ракова отметила, что среди специальных программ субсидированного найма, которые поддерживают устойчивость московского трудового рынка, есть организация временных и общественных работ, а также регулярное трудоустройство через адаптацию и обучение специалистов.

— Мы видим, что наиболее востребованной как среди соискателей, так и среди работодателей стала программа постоянного трудоустройства с проведением короткого периода адаптации. 3,2 тысячи таких рабочих мест создали представители сферы транспорта и логистики, машиностроения, ритейла. Из них уже половина занята новыми сотрудниками, — цитирует Ракову РИА Новости.

11 октября на заседании президиума правительства столицы при участии мэра Москвы Сергея Собянина был одобрен прогноз социально-экономического развития города на 2023–2025 годы. Отмечалось, что документ содержит анализ основных факторов, которые оказывают влияние на социально-экономическое развитие столицы и оценку динамики главных показателей развития экономики.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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