В павильоне «Макет Москвы» появилась огромная световая проекция

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ смонтировали новую систему интерьерного освещения. В демонстрационном зале установили 60 полноцветных светодиодных панелей — площадь их проекции превышает 200 квадратных метров.

Фото: Mos.ru Mos.ru

«Каждая панель, состоящая из четырех независимо управляемых светодиодных ламп, оснащена системой интеллектуального управления и синхронизирована со всей многоканальной подсветкой павильона - макетом и экраном, благодаря чему создается эффект полного погружения в происходящее внутри представление», — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы СергСергей Левкин.

По его словам, новая система позволит усилить визуализацию во время светотехнических шоу, лекций и презентаций.

Павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ открылся 3 октября 2017 года. Здесь на площади 429 квадратных метров размещены 23 тысячи зданий и сооружений столицы в масштабе 1:400. За время работы павильона его посетили свыше 1,5 миллиона человек.