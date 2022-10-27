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1 час назад

В павильоне «Макет Москвы» появилась световая проекция площадью более 200 квадратных метров

Mos.ruиещё 4

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ смонтировали новую систему интерьерного освещения. В демонстрационном зале установили 60 полноцветных светодиодных панелей — площадь их проекции превышает 200 квадратных метров.

В павильоне «Макет Москвы» появилась огромная световая проекция
Фото: Mos.ruMos.ru

«Каждая панель, состоящая из четырех независимо управляемых светодиодных ламп, оснащена системой интеллектуального управления и синхронизирована со всей многоканальной подсветкой павильона - макетом и экраном, благодаря чему создается эффект полного погружения в происходящее внутри представление», — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы СергСергей Левкин.

По его словам, новая система позволит усилить визуализацию во время светотехнических шоу, лекций и презентаций.

Павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ открылся 3 октября 2017 года. Здесь на площади 429 квадратных метров размещены 23 тысячи зданий и сооружений столицы в масштабе 1:400. За время работы павильона его посетили свыше 1,5 миллиона человек.

Он работает с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. Телефоны для справок: +7 925 237-37-28 и +7 925 237-37-29.

Новости Москвы,Сергей Левкин,ВДНХ,
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