В павильоне «Макет Москвы» появилась огромная световая проекция

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ смонтировали новую систему интерьерного освещения. В демонстрационном зале установили 60 полноцветных светодиодных панелей — площадь их проекции превышает 200 квадратных метров.
«Каждая панель, состоящая из четырех независимо управляемых светодиодных ламп, оснащена системой интеллектуального управления и синхронизирована со всей многоканальной подсветкой павильона - макетом и экраном, благодаря чему создается эффект полного погружения в происходящее внутри представление», — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы СергСергей Левкин.
По его словам, новая система позволит усилить визуализацию во время светотехнических шоу, лекций и презентаций.
Павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ открылся 3 октября 2017 года. Здесь на площади 429 квадратных метров размещены 23 тысячи зданий и сооружений столицы в масштабе 1:400. За время работы павильона его посетили свыше 1,5 миллиона человек.
Он работает с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. Телефоны для справок: +7 925 237-37-28 и +7 925 237-37-29.