Москва лидирует среди регионов по выданной льготной IT-ипотеке

Москва стала лидером среди регионов России по выдаче льготной ипотеки для IT-специалистов, с мая в городе выдали 1129 кредитов. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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e>"С момента запуска программы льготной ипотеки для IT-специалистов в мае этого года в столице выдали по ней 1129 кредитов на сумму 14,3 млрд рублей. Это наибольшие показатели среди всех регионов России. <...> Сфера информационных технологий является одной из самых массовых и "молодых": в ней работают 6,8% от общего числа занятых в экономике столицы, из них 48% - это специалисты не старше 35 лет", - сказал Ефимов.

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По его словам, льготная IT-ипотека востребована у молодых людей, так как позволяет им приобрести жилье на выгодных условиях. Сейчас на столицу приходится около 30% от числа выданных в России по этой программе кредитов и 43% от их общего объема в денежном выражении

Отмечается, что с мая по сентябрь московские IT-специалисты подали почти 5,7 тыс. заявок на оформление льготной ипотеки, из которых 3,8 тыс. уже одобрены.

"Максимальный спрос на кредиты наблюдался в июне: тогда в Москве было выдано 360 IT-ипотек на сумму 4,3 млрд рублей. В июле банки выдали 262 кредита на 3,4 млрд рублей, в августе и сентябре - 242 и 232 кредита объемом 3,1 млрд рублей в месяц", - добавила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.