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27 минут назад

Москва лидирует среди регионов России по выданной льготной IT-ипотеке

ТАССиещё 3

Москва стала лидером среди регионов России по выдаче льготной ипотеки для IT-специалистов, с мая в городе выдали 1129 кредитов. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва лидирует среди регионов по выданной льготной IT-ипотеке
Фото: ТАССТАСС

e>"С момента запуска программы льготной ипотеки для IT-специалистов в мае этого года в столице выдали по ней 1129 кредитов на сумму 14,3 млрд рублей. Это наибольшие показатели среди всех регионов России. <...> Сфера информационных технологий является одной из самых массовых и "молодых": в ней работают 6,8% от общего числа занятых в экономике столицы, из них 48% - это специалисты не старше 35 лет", - сказал Ефимов.

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По его словам, льготная IT-ипотека востребована у молодых людей, так как позволяет им приобрести жилье на выгодных условиях. Сейчас на столицу приходится около 30% от числа выданных в России по этой программе кредитов и 43% от их общего объема в денежном выражении

Отмечается, что с мая по сентябрь московские IT-специалисты подали почти 5,7 тыс. заявок на оформление льготной ипотеки, из которых 3,8 тыс. уже одобрены.

"Максимальный спрос на кредиты наблюдался в июне: тогда в Москве было выдано 360 IT-ипотек на сумму 4,3 млрд рублей. В июле банки выдали 262 кредита на 3,4 млрд рублей, в августе и сентябре - 242 и 232 кредита объемом 3,1 млрд рублей в месяц", - добавила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Льготная ипотека для IT-специалистов была запущена в мае 2022 года в качестве одной из мер поддержки российской отрасли информационных технологий. Ее могут оформить граждане в возрасте от 22 до 44 лет, работающие в IT-секторе не менее трех месяцев. В Москве и других "городах-миллионниках" максимальный объем кредита составляет 18 млн рублей, при этом ежемесячный доход получателя должен быть не менее 150 тыс. рублей. Ставка по кредиту составляет до пяти процентов. Льготная программа действует до 31 декабря 2024 года.

Новости Москвы,Мария Багреева,Владимир Ефимов,Правительство Москвы,
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