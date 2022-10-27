В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
20 минут назад

В Москве выпустили "Тройку" к 100-летию российского джаза

Москва24иещё 1

Московский метрополитен выпустил тематический проездной "Тройка" к 100-летию российского джаза. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В Москве выпустили "Тройку" к 100-летию российского джаза
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"телеграм-канал "Агентство "Москва"

Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов напомнил, что в метро регулярно проводят джазовые концерты. Так, летом 2022 года на площадке проекта "Музыка в метро" выступили известные джазовые исполнители.

"В этом году исполняется 100 лет российскому джазу – для ценителей этого жанра мы выпустили 5 тысяч тематических "Троек", купить их можно уже сегодня", – подчеркнул заммэра столицы.

По информации Дептранса, приобрести проездные можно на 19 станциях метро, в числе которых "Курская", "Арбатская", "Белорусская", "Маяковская" и другие.

Накануне стало известно, что в Москве выпустили лимитированную серию карт "Тройка" с картинами из собраний братьев Морозовых. Всего подготовлены пять вариантов дизайна по 2 тысячи экземпляров.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители