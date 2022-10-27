В Москве выпустили "Тройку" к 100-летию российского джаза

Московский метрополитен выпустил тематический проездной "Тройка" к 100-летию российского джаза. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва" телеграм-канал "Агентство "Москва"

Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов напомнил, что в метро регулярно проводят джазовые концерты. Так, летом 2022 года на площадке проекта "Музыка в метро" выступили известные джазовые исполнители.

"В этом году исполняется 100 лет российскому джазу – для ценителей этого жанра мы выпустили 5 тысяч тематических "Троек", купить их можно уже сегодня", – подчеркнул заммэра столицы.

По информации Дептранса, приобрести проездные можно на 19 станциях метро, в числе которых "Курская", "Арбатская", "Белорусская", "Маяковская" и другие.