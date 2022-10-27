В Москве за три года благоустроили территории 66 поликлиник

Специалисты комплекса городского хозяйства с 2020 года провели масштабные работы по благоустройству территорий возле 66 поликлиник, в которых завершен капитальный ремонт, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Новый облик получили не только сами здания медучреждений, которые отремонтированы в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории, — отметил он. — Привели в порядок пространства около 30 взрослых, 33 детских и трех поликлиник смешанного типа».
Территории разделили на зоны для движения транспорта и пешеходов, а также для решения хозяйственных задач. Все воздушные провода убрали под землю. На проезжей части заменили покрытие, оборудовали тротуары. Возле взрослых поликлиник сделали зоны отдыха, а у детских — игровые площадки, отметил Петр Бирюков. Также создали комфортные условия для маломобильных граждан, оборудовали велопарковки, а у некоторых поликлиник сделали навесы в виде пергол для колясок и велосипедов.
Особое внимание уделили освещению, в общей сложности установили несколько сотен фонарей с энергоэффективными лампами. В соответствии с требованиями безопасности по периметру территорий заменили или поставили более 8,3 тысячи метров ограждения.
Возле поликлиник высадили около 1,2 тысячи деревьев, более 9,6 тысячи кустарников, обустроили почти 172 тысячи квадратных метров газона и свыше 10 тысяч «квадратов» цветников.