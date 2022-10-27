В Москве за три года благоустроили территории 66 поликлиник

Специалисты комплекса городского хозяйства с 2020 года провели масштабные работы по благоустройству территорий возле 66 поликлиник, в которых завершен капитальный ремонт, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«Новый облик получили не только сами здания медучреждений, которые отремонтированы в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории, — отметил он. — Привели в порядок пространства около 30 взрослых, 33 детских и трех поликлиник смешанного типа».

Территории разделили на зоны для движения транспорта и пешеходов, а также для решения хозяйственных задач. Все воздушные провода убрали под землю. На проезжей части заменили покрытие, оборудовали тротуары. Возле взрослых поликлиник сделали зоны отдыха, а у детских — игровые площадки, отметил Петр Бирюков. Также создали комфортные условия для маломобильных граждан, оборудовали велопарковки, а у некоторых поликлиник сделали навесы в виде пергол для колясок и велосипедов.

Особое внимание уделили освещению, в общей сложности установили несколько сотен фонарей с энергоэффективными лампами. В соответствии с требованиями безопасности по периметру территорий заменили или поставили более 8,3 тысячи метров ограждения.