Москвичи назвали плюсы и минусы одного из самых зеленых районов Москвы

Плюсы и минусы одного из самых зеленых районов Москвы — Чертаново Центрального назвали «Мосленте» местные жители.

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

Среди основных преимуществ района москвичи выделили хорошо развитую инфраструктуру, транспортную доступность — из Чертаново Центрального до центра города на метро можно доехать за 40 минут, приемлемые цены на такси. На данный момент здесь ремонтируют и реконструируют множество зданий и благоустраивают улицы.

По словам жителей столицы, из-за непосредственной близости к Битцевскому лесу и наличию еще нескольких парков в районе всегда чистый воздух. Хорошо развито спортивное направление. А за покупками всегда можно сходить в несколько больших торговых центров.

Из очевидных минусов района москвичи выделили некачественное благоустройство дворов.

«Где-то можно увидеть какой-то куцый газон, где-то растения не поливают вовремя, а они от этого вянут», — отметили они.

По словам жителей столицы, в Чертаново Центральном не хватает культурных достопримечательностей — отсутствуют театры, цирки, выставочные залы, нет хороших кафе и ресторанов.