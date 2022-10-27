Появление военной техники в центре Москвы объяснили

В Москве на улице Большая Дмитровка у комплекса зданий Совета федерации проводятся плановые учения Федеральной службы охраны . Такой информацией поделились Telegram-канал СовФеда.

Ранее в соцсетях появились видео с военной техникой, БТР и людьми в военной форме у здания. ФСО сообщали 24 октября о плановых тактико-специальных учениях на территории Дома правительства, Cовфеда, Государственной думы РФ, комплекса зданий администраций президента с 25 по 27 октября.