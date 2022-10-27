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1 час назад

Военную технику у Совфеда в Москве объяснили плановыми учениями

Газета.Ruиещё 1

В Москве на улице Большая Дмитровка у комплекса зданий Совета федерации проводятся плановые учения Федеральной службы охраны. Такой информацией поделились Telegram-канал СовФеда.

Появление военной техники в центре Москвы объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в соцсетях появились видео с военной техникой, БТР и людьми в военной форме у здания. ФСО сообщали 24 октября о плановых тактико-специальных учениях на территории Дома правительства, Cовфеда, Государственной думы РФ, комплекса зданий администраций президента с 25 по 27 октября.

Учения призваны отработать практические вопросы служебной деятельности по пресечению угроз террористического характера, а также отработать тушение огня, оказание неотложной медицинской помощи и задержание правонарушителей.

Новости Москвы,ФСО России,Совет Федерации,Госдума,
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