Масштабный книжный лекторий проведут в Музее Москвы

В Музее Москвы 29 октября пройдет ряд мероприятий, посвященных книгам. Лекторий организован культурным учреждением совместно с известным издательством.
В рамках программы пройдут встречи с писателями, обмен произведениями с блогерами и многое другое. Кстати, для гостей подготовят распродажу, где можно приобрести роман или бестселлер и получить подарки при покупке.
Кроме того, участники получат возможность пообщаться с популярными авторами: драматургом Валерием Печейкиным, писательницей Линдой Сауле и поэтессой Ксенией Буржской.
Все желающие смогут посетить масштабное событие совершенно бесплатно. Стать участником лектория можно после предварительной регистрации на сайте музея.