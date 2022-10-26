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1 час назад

Масштабный книжный лекторий проведут в Музее Москвы

Префектура Центрального административного округа г. Москвы

В Музее Москвы 29 октября пройдет ряд мероприятий, посвященных книгам. Лекторий организован культурным учреждением совместно с известным издательством.

Масштабный книжный лекторий проведут в Музее Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках программы пройдут встречи с писателями, обмен произведениями с блогерами и многое другое. Кстати, для гостей подготовят распродажу, где можно приобрести роман или бестселлер и получить подарки при покупке.

Кроме того, участники получат возможность пообщаться с популярными авторами: драматургом Валерием Печейкиным, писательницей Линдой Сауле и поэтессой Ксенией Буржской.

Все желающие смогут посетить масштабное событие совершенно бесплатно. Стать участником лектория можно после предварительной регистрации на сайте музея.

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