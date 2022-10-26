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17 минут назад

В Москве пройдет Международная выставка современного искусства Кавказа

Газета.Ru

В Москве состоится II Международная биеннале современного искусства Кавказа.

В Москве пройдет выставка современного искусства Кавказа
Фото: Пресс-служба Центра дизайна ArtplayПресс-служба Центра дизайна Artplay

Выставка пройдет с 21 по 27 октября в Малом зале Центра дизайна Artplay. На экспозиции представлено более 500 произведений классического и современного искусства. В проекте участвуют 185 творцов из всех республик Северного Кавказа, а также других стран. Среди них авторы из Англии, Франции, Германии, Бельгии, Израиля, Китая, Турции и Иордании.

Тема биеннале этого года — «Спустившиеся с гор». Создатели проекта переосмыслили «уничижительное клише, с которым сталкивается почти каждый кавказец за пределами своей малой родины». На выставке покажут богатство и разнообразие кавказкой культуры. Среди экспонатов будут работы в стиле стрит-арт, видео-арт, NFT. Также покажут произведения художников исламского направления. В программу биеннале вошли выступления музыкальных ансамблей и групп, перформансы, презентации книг, паблик-токи.

«Стоит понимать огромную важность появления такого проекта в столице. Для минкульта Чеченской Республики, для Музея Чеченской Республики и для меня лично важно своей работой показывать истинное лицо Кавказа как современного региона с уникальной не только исторической и этнографической составляющей, но и современной аутентичной культурой», — заявила Министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова.

Новости Москвы,Айшат Кадырова,
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