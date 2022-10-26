В Москве пройдет выставка современного искусства Кавказа

Выставка пройдет с 21 по 27 октября в Малом зале Центра дизайна Artplay. На экспозиции представлено более 500 произведений классического и современного искусства. В проекте участвуют 185 творцов из всех республик Северного Кавказа, а также других стран. Среди них авторы из Англии, Франции, Германии, Бельгии, Израиля, Китая, Турции и Иордании.