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49 минут назад

Собянин поручил подготовить электродепо "Нижегородское" для БКЛ до конца года

ТАССиещё 1

Строительство электродепо "Нижегородское" завершается на востоке Москвы, оно будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил мэр города Сергей Собянин в среду.

"Через несколько месяцев заканчивается строительство Большой кольцевой линии метро. Для ее запуска и эффективной эксплуатации требуется огромная инфраструктура. <...> На западе Москвы [строится] огромное электродепо "Аминьевское", а на востоке - "Нижегородское". Это тоже большое депо, одно из крупнейших", - сказал Собянин журналистам после осмотра объекта.

Мэр пояснил, что в электродепо "Нижегородское" сможет одновременно заходить около 30 составов метрополитена.

Электродепо строится на территории бывшего вагоностроительного завода имени Войтовича, в границах Третьего транспортного кольца. Строительная готовность объекта превышает 90%, сообщил в свою очередь заместитель генерального директора ООО "Моспромстрой" Янис Карибов.

"Сегодня готовность - 92%. <...> Уверенно говорю и заявляю ответственно, в самое ближайшее время депо будет готово", - сказал Карибов.

Собянин поручил завершить ряд работ в текущем году. "До конца декабря здесь уже должны стоять поезда и проводить испытания", - добавил мэр.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что новые электродепо планируют полностью достроить и ввести в эксплуатацию в 2023 году. На БКЛ уже работают 43 состава, обслуживание которых осуществляет электродепо "Замоскворецкое". После открытия оставшихся участков БКЛ количество поездов увеличится более чем в два раза. Обслуживание дополнительных составов будут осуществлять строящиеся электродепо "Аминьевское" и "Нижегородское". Строительство электродепо "Нижегородское" начато в 2015 году. Проект Большого кольца метро предполагает строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.

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