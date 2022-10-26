"Через несколько месяцев заканчивается строительство Большой кольцевой линии метро. Для ее запуска и эффективной эксплуатации требуется огромная инфраструктура. <...> На западе Москвы [строится] огромное электродепо "Аминьевское", а на востоке - "Нижегородское". Это тоже большое депо, одно из крупнейших", - сказал Собянин журналистам после осмотра объекта.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что новые электродепо планируют полностью достроить и ввести в эксплуатацию в 2023 году. На БКЛ уже работают 43 состава, обслуживание которых осуществляет электродепо "Замоскворецкое". После открытия оставшихся участков БКЛ количество поездов увеличится более чем в два раза. Обслуживание дополнительных составов будут осуществлять строящиеся электродепо "Аминьевское" и "Нижегородское". Строительство электродепо "Нижегородское" начато в 2015 году. Проект Большого кольца метро предполагает строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.