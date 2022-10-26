В Москве подорожал один тип жилья

В третьем квартале 2022 года в Москве выросла стоимость квартир и апартаментов бизнес-класса. О подорожании одного типа жилья в столице сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании NF Group.

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Средневзвешенная цена за квадратный метр в подобных объектах в июле-сентябре выросла на три процента до 485 тысяч рублей. По данным аналитиков, в указанный период в Москве продали в 1,5 раза больше квартир в сегменте бизнес-класса, чем во втором квартале. Скидки на некоторые объекты достигли 20 процентов.

Эксперты объяснили динамику изменения цен отложенным спросом и появлением акций от застройщиков. Однако относительно предыдущего года количество проданных объектов снизилось более чем на 40 процентов.