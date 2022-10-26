Лимитированную серию "Троек" выпустили в Москве

Лимитированную серию карт "Тройка" с картинами из собраний братьев Морозовых выпустили в столице. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков Москва 24/Дмитрий Макляков

"Тройки" с пятью вариантами дизайна выпустили по 2 тысячи экземпляров. На картах изображены картины Ренуара, Сезанна, Ван Гога.

Новые "Тройки" можно приобрести в сувенирных магазинах, на стойках информации в метро и в интернет-магазине.

Лимитированная серия посвящена выставке "Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых", которая продлится в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина до 30 октября.