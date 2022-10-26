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59 минут назад

Мосводосток приступил к демонтажу домиков для уток на столичных водоемах

Вечерняя Москва

Специалисты ГУП «Мосводосток» начали демонтировать домики для водоплавающих. Об этом в среду, 26 октября, сообщили пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Мосводосток демонтирует домики для уток на водоемах
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Чтобы сохранить утиную жилплощадь в целости до возвращения перелетных хозяев с зимовки, наши специалисты до конца ноября демонтируют и заберут на хранение 150 плавучих домиков с 80 московских водоемов, — говорится в сообщении.

С октября большинство столичных уток начинает улетать в теплые края. В это время специалисты при помощи кранов-манипуляторов извлекают из воды утиные домики, вес каждого из которых может достигать 50 килограммов. В течение зимнего периода постройки проверяются и по необходимости ремонтируются. В этом году первыми на консервацию оправились утиные домики с Дюссельдорфского пруда в Марьине на юго-востоке города и Мосфильмовского пруда в Раменках на западе столицы. Весной плавучие жилища вернут на прежние места, передает Telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось, что специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили подготовку цветников города к зиме.

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