Мосводосток демонтирует домики для уток на водоемах

— Чтобы сохранить утиную жилплощадь в целости до возвращения перелетных хозяев с зимовки, наши специалисты до конца ноября демонтируют и заберут на хранение 150 плавучих домиков с 80 московских водоемов, — говорится в сообщении.

С октября большинство столичных уток начинает улетать в теплые края. В это время специалисты при помощи кранов-манипуляторов извлекают из воды утиные домики, вес каждого из которых может достигать 50 килограммов. В течение зимнего периода постройки проверяются и по необходимости ремонтируются. В этом году первыми на консервацию оправились утиные домики с Дюссельдорфского пруда в Марьине на юго-востоке города и Мосфильмовского пруда в Раменках на западе столицы. Весной плавучие жилища вернут на прежние места, передает Telegram-канал ведомства.