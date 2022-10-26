МВД сообщили о новом распространенном виде преступлений в Москве

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В Москве появился новый распространенный вид преступлений. Об этом сообщил заместитель начальника 6-го отдела УУР столичного ГУ МВД России Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Вячеслав Отраднов на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы» в среду, 26 октября.

По его словам, новые преступления включают в себя рассылки СМС-сообщений или ложной информации через мессенджеры. Пострадавшим пишут о том, что они выиграли в розыгрышах или лотереях, но для получения денежного приза нужно внести данные банковской карты.

Также появились мошенники, которые через популярные мессенджеры обращаются к гражданам от имени популярных крупных компаний и предлагают высокооплачиваемую работу. Для того, чтобы занять вакансию, злоумышленники говорят соискателям перевести некую сумму денег. После получения средств преступники исчезают.

Также мошенники часто предлагают купить электронику через интернет с доставкой, предлагают внести предоплату, но после получения денег перестают выходить на связь.

Вячеслав Отраднов предложил несколько способов, как уберечь себя от подобных злоумышленников. Во-первых не следует никому сообщать данные своей банковской карты. Также не стоит разглашать секретные смс-коды, которые отправляет система безопасности банка для подтверждения платежа. Опасность могут таить и переход по неизвестным ссылкам и звонки на неизвестные номера.

Отраднов посоветовал также внимательно проверять адреса сайтов, на которых вы совершаете покупки. Мошенники могут создать сайт с очень похожим на официальный адресом.