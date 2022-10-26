В Москве за пять лет стало на 85% меньше краж

В Москве число краж сократилось на 85% за минувшие 5 лет. Об этом сообщает АГН «Москва». Как уточняется, в столице произошло значительное сокращение квартирных краж и угонов автомобилей. При этом кражи по-прежнему происходят, их раскрывают сотрудники городской полиции.

Также в нынешнем году на 25% уменьшилось число краж из квартир. На 17% стало меньше краж автомашин, на 59% сократилось количество краж с использованием мобильных устройств. Кроме того, на 39% снизился показатель краж с использованием интернета и на 39,5% – краж через незаконное списание средств.