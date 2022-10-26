Столичная усадьба Деда Мороза откроет новый сезон

Резиденция Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» 1 ноября 2022 года открывает новый сезон, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Московская резиденция Деда Мороза 1 ноября открывает новый сезон. Для гостей подготовили новые локации, экскурсии и мастер-классы», - говорится в сообщении.
Так, на территории усадьбы откроется «Терем волшебства». Это здание в виде огромного почтового ящика, похожего на тот, через который дети отправляют новогодние послания. Здесь можно увидеть предметы из сказок, познакомиться с процессом производства шоколадных конфет, а также пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Уточняется, что основной экскурсионной программой в новом сезоне станут «Приключения под Новый год». По сюжету в преддверии 2023 года месяцы календаря перепутались и разбежались по разным уголкам усадьбы. Гостям нужно будет встретить их, выполнить задания и вернуть месяцы на места. Для посетителей постарше в усадьбе разработали вечерний квест «Тайна новогоднего огонька». Также детям и их родителям предлагают поучаствовать в мультимедийном квесте «Игрушечное королевство «Щелкунчика». Участникам предстоит пройти несколько игровых локаций с интерактивными инсталляциями.
Помимо этого, в московской резиденции работает волшебная мастерская. Там научат украшать имбирные пряники, расписывать красками фигурку Деда Мороза или колокольчик.
«В декабре 2021 года московская усадьба Деда Мороза открылась после масштабного благоустройства. Строители, инженеры и уличные художники придали территории и теремам по-настоящему открыточный вид. В прошлом сезоне резиденция приняла почти 500 тыс. человек - в 2,5 раза больше, чем обычно», - добавили в материале.