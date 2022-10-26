Столичная усадьба Деда Мороза откроет новый сезон

Резиденция Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» 1 ноября 2022 года открывает новый сезон, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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«Московская резиденция Деда Мороза 1 ноября открывает новый сезон. Для гостей подготовили новые локации, экскурсии и мастер-классы», - говорится в сообщении.

Так, на территории усадьбы откроется «Терем волшебства». Это здание в виде огромного почтового ящика, похожего на тот, через который дети отправляют новогодние послания. Здесь можно увидеть предметы из сказок, познакомиться с процессом производства шоколадных конфет, а также пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Уточняется, что основной экскурсионной программой в новом сезоне станут «Приключения под Новый год». По сюжету в преддверии 2023 года месяцы календаря перепутались и разбежались по разным уголкам усадьбы. Гостям нужно будет встретить их, выполнить задания и вернуть месяцы на места. Для посетителей постарше в усадьбе разработали вечерний квест «Тайна новогоднего огонька». Также детям и их родителям предлагают поучаствовать в мультимедийном квесте «Игрушечное королевство «Щелкунчика». Участникам предстоит пройти несколько игровых локаций с интерактивными инсталляциями.

Помимо этого, в московской резиденции работает волшебная мастерская. Там научат украшать имбирные пряники, расписывать красками фигурку Деда Мороза или колокольчик.