Основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе завершились. Об этом комплекс городского хозяйства столицы сообщил в своем телеграм-канале.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, власти города поставили задачу превратить эту магистраль в шоссе комфортной пересадки с удобными остановками, пешеходными переходами и понятной навигацией.
В ходе реализации проекта благоустройства:
В комплексе городского хозяйства отметили, что поздней осенью также планируется высадить более 200 деревьев.
Отмечается, что работы проходили на следующих участках:
Также перед зданием вуза скоро появятся постаменты для размещения скульптур из музея на базе учебного заведения.
Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал о завершении благоустройства прилегающей к станции "Кунцевская" БКЛ территории. Там появились зоны отдыха с парковыми креслами и качелями, а также амфитеатр.
По его словам, облик прилегающей территории создавался с учетом сложного рельефа и интерьера самой станции. Получившуюся зону отдыха отделили от транзитной и Рублевского шоссе, сделали ее закрытой.