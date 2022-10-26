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1 час назад

В Москве завершили основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе

Москва24иещё 2

Основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе завершились. Об этом комплекс городского хозяйства столицы сообщил в своем телеграм-канале.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, власти города поставили задачу превратить эту магистраль в шоссе комфортной пересадки с удобными остановками, пешеходными переходами и понятной навигацией.

В ходе реализации проекта благоустройства:

  • убрали под землю "воздушные" провода;
  • заменили покрытие тротуаров;
  • обновили асфальт на проезжей части;
  • установили более тысячи энергоэффективных фонарей и уличных торшеров;
  • оборудовали 36 современных остановок с зарядными слотами и беспроводной связью;
  • разбили газоны.

В комплексе городского хозяйства отметили, что поздней осенью также планируется высадить более 200 деревьев.

Отмечается, что работы проходили на следующих участках:

  • парк "Берег реки Сходня" – смонтировали водные препятствия для тренировок и соревнований;
  • парк "Долина реки Химки" – обустроили детские и спортивные площадки, зону выгула для собак;
  • площадь перед зданием МГХПА имени С. Г. Строганова – расширили пешеходную часть, сделали удобные дорожки в сквере, обновили освещение.

Также перед зданием вуза скоро появятся постаменты для размещения скульптур из музея на базе учебного заведения.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал о завершении благоустройства прилегающей к станции "Кунцевская" БКЛ территории. Там появились зоны отдыха с парковыми креслами и качелями, а также амфитеатр.

По его словам, облик прилегающей территории создавался с учетом сложного рельефа и интерьера самой станции. Получившуюся зону отдыха отделили от транзитной и Рублевского шоссе, сделали ее закрытой.

Новости Москвы,Видео,Петр Бирюков,Андрей Бочкарев,
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