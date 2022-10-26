Пункты обогрева для бездомных заработают в Москве с 1 ноября

Круглосуточные пункты обогрева для бездомных возобновят работу в Москве с 1 ноября. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.
"1 ноября в Москве традиционно начнут работать круглосуточные пункты обогрева мобильной службы помощи бездомным людям "Социальный патруль". Здесь можно будет согреться, выпить горячий чай…", - говорится в сообщении.
По словам заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Оксаны Шалыгиной, сотрудники патруля могут направить нуждающихся в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки для предоставления ночлега и помощи специалистов.
Автобусы службы "Социальный патруль" вместимостью до 15 человек с дежурными социальными работниками будут круглосуточно курсировать по улицам столицы, реагируя на вызовы с просьбами о помощи, а также располагаться стационарно недалеко от Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Согласно статистике столичной службы, с наступлением холодов число нуждающихся в такой помощи возрастает на треть.
"Мобильные пункты обогрева будут работать до 1 апреля будущего года. Востребованность такого вида помощи в холодное время года подтверждается статистикой: только в первом квартале этого года услугой обогрева в мобильных пунктах бездомные граждане воспользовались более семи тысяч раз", - говорится в сообщении.