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31 минуту назад

Пункты обогрева для бездомных заработают в Москве с 1 ноября

ТАССиещё 4

Круглосуточные пункты обогрева для бездомных возобновят работу в Москве с 1 ноября. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

Пункты обогрева для бездомных заработают в Москве с 1 ноября
Фото: ТАССТАСС

"1 ноября в Москве традиционно начнут работать круглосуточные пункты обогрева мобильной службы помощи бездомным людям "Социальный патруль". Здесь можно будет согреться, выпить горячий чай…", - говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Оксаны Шалыгиной, сотрудники патруля могут направить нуждающихся в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки для предоставления ночлега и помощи специалистов.

Автобусы службы "Социальный патруль" вместимостью до 15 человек с дежурными социальными работниками будут круглосуточно курсировать по улицам столицы, реагируя на вызовы с просьбами о помощи, а также располагаться стационарно недалеко от Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Согласно статистике столичной службы, с наступлением холодов число нуждающихся в такой помощи возрастает на треть.

"Мобильные пункты обогрева будут работать до 1 апреля будущего года. Востребованность такого вида помощи в холодное время года подтверждается статистикой: только в первом квартале этого года услугой обогрева в мобильных пунктах бездомные граждане воспользовались более семи тысяч раз", - говорится в сообщении.

Новости Москвы,Оксана Шалыгина,
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