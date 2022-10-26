Пункты обогрева для бездомных заработают в Москве с 1 ноября

Круглосуточные пункты обогрева для бездомных возобновят работу в Москве с 1 ноября. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

По словам заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Оксаны Шалыгиной , сотрудники патруля могут направить нуждающихся в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки для предоставления ночлега и помощи специалистов.

Автобусы службы "Социальный патруль" вместимостью до 15 человек с дежурными социальными работниками будут круглосуточно курсировать по улицам столицы, реагируя на вызовы с просьбами о помощи, а также располагаться стационарно недалеко от Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Согласно статистике столичной службы, с наступлением холодов число нуждающихся в такой помощи возрастает на треть.