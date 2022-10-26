В Новой Москве обустроили более 20 тематических парков

В Троицком и Новомосковском административных округах обустроили 25 тематических парков с момента присоединения территорий к Москве.

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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал мэра.

Площадь парков составляет более 121 га.

Кроме того, в 2013—2021 годах приведены в порядок три сквера, 32 зоны отдыха площадью более 414 га, 1045 дворов, 74 территории школ и детсадов.