В Новой Москве обустроили более 20 тематических парков

В Троицком и Новомосковском административных округах обустроили 25 тематических парков с момента присоединения территорий к Москве.
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал мэра.
Площадь парков составляет более 121 га.
Кроме того, в 2013—2021 годах приведены в порядок три сквера, 32 зоны отдыха площадью более 414 га, 1045 дворов, 74 территории школ и детсадов.
Ранее НСН сообщала, что в столичном парке «Покровское-Стрешнево» создали спортивный кластер для занятий физкультурой на свежем воздухе.