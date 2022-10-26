В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
43 минуты назад

Москвичам спрогнозировали «очень теплую погоду» на выходных

Мослентаиещё 2

Прогноз на «очень теплую погоду» на выходных в Москве дала РИА Новостям главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, столбики термометров поднимутся на отметки выше нормы.

Москвичам спрогнозировали «очень теплую погоду» на выходных
Фото: МослентаМослента

По имеющейся информации, в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха будет составлять 7-9 градусов тепла.

Позднякова отметила, что в воскресенье в столице прогнозируется небольшой дождь, но столбики термометров останутся на положительной отметке.

«Ночью будет еще теплее, порядка 4-9 градусов тепла, днем температура приблизится к отметке плюс 10, а может и выше. То есть 30 число будет очень теплым днем для этих чисел октября», — рассказала специалист.

Ранее синоптики предупредили об аномально теплом ноябре в Москве.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители