Движение на МЦК по часовой стрелке приостановлено

Движение по часовой стрелке на Московском центральном кольце временно приостановлено из-за остановки поезда по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня в 21:45 на остановочном пункте «Владыкино» МЦК по техническим причинам остановился поезд №6523. В связи с этим временно приостановлено движение по часовой стрелке», - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы добавили, что по направлению по часовой стрелке поезда временно проезжают станции «Коптево», «Лихоборы», «Окружная», «Владыкино», «Ботанический сад», «Ростокино» без остановок. В обратном направлении движение поездов осуществляется со всеми остановками.