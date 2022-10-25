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35 минут назад

Движение на МЦК по часовой стрелке приостановлено из-за остановки поезда

Агентство «Москва»иещё 1

Движение по часовой стрелке на Московском центральном кольце временно приостановлено из-за остановки поезда по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Движение на МЦК по часовой стрелке приостановлено
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня в 21:45 на остановочном пункте «Владыкино» МЦК по техническим причинам остановился поезд №6523. В связи с этим временно приостановлено движение по часовой стрелке», - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы добавили, что по направлению по часовой стрелке поезда временно проезжают станции «Коптево», «Лихоборы», «Окружная», «Владыкино», «Ботанический сад», «Ростокино» без остановок. В обратном направлении движение поездов осуществляется со всеми остановками.

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