Главный архитектор Москвы рассказал о векторах развития столицы

«Живя, к примеру, в Троицком округе, у тебя не возникает потребности стремиться в центр, потому что всё самое интересное сосредоточено рядом с домом. Люди будут выбирать жильё в том или ином районе не из-за того, что у них ограничен бюджет, а потому что именно тут им здорово», — сказал Кузнецов.