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37 минут назад

Прогноз погоды: Роман Вильфанд рассказал о потеплении в столичном регионе в выходные

Говорит Москва

По словам научного руководителя Гидрометцентра, воздух прогреется до +13 градусов.

Вильфанд рассказал о потеплении в столичном регионе в выходные
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью агентству «Москва» метеоролог уточнил, что постепенное потепление в столице начнётся уже в среду, однако прогнозируются облачность и дождь. В четверг минимальные температурные значения ночью окажутся на уровне 3-5 градусов, а днём уже 8-10, что выше нормы на 2-3 градуса.

«В субботу прогнозируется 9-10 градусов, а в воскресенье — до 13 градусов», — подчеркнул Вильфанд.

Такую погоду синоптик связал с перемещением тёплых воздушных масс с запада и юго-запада.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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