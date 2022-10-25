Вильфанд рассказал о потеплении в столичном регионе в выходные

По словам научного руководителя Гидрометцентра, воздух прогреется до +13 градусов.
В интервью агентству «Москва» метеоролог уточнил, что постепенное потепление в столице начнётся уже в среду, однако прогнозируются облачность и дождь. В четверг минимальные температурные значения ночью окажутся на уровне 3-5 градусов, а днём уже 8-10, что выше нормы на 2-3 градуса.
«В субботу прогнозируется 9-10 градусов, а в воскресенье — до 13 градусов», — подчеркнул Вильфанд.
Такую погоду синоптик связал с перемещением тёплых воздушных масс с запада и юго-запада.