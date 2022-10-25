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35 минут назад

Москвичам рассказали, когда можно будет увидеть следующее солнечное затмение

Москва24

Следующее частичное солнечное затмение жители Москвы смогут наблюдать в 2025 году. Информацией об этом поделился российский астроном, преподаватель Московского дворца пионеров Денис Денисенко.

Москвичам назвали дату следующего солнечного затмения
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

По мнению эксперта, на подобное явление нельзя смотреть без специальных защитных устройств, например, фильтра. Он отметил, что наблюдать за солнечным затмением можно через засвеченную фотопленку или маску сварщиков.

Также Денисенко отметил, что смотреть на такое природное явление лучше спиной к солнцу: для этого следует положить на плечо подзорную трубу, навести ее на солнце и наблюдать на белой стене.

"А почти полное (затмение. – Прим. ред.) на европейской территории России будет только в 2061 году. Не в Москве, а в Саратове и еще нескольких городах", – поделился астроном в беседе с RT.

Ранее в Москве можно было наблюдать частичное солнечное затмение. Пик явления пришелся на 13:38, в 14:51 оно закончилось. Солнце закрылось примерно на 71%. Эксперты рекомендовали всем наблюдателям использовать специальную защиту для глаз.

Новости Москвы,Денис Денисенко,
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