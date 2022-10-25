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1 час назад

В Новой Третьяковке пройдет лекция «Дизайн-код городов»

Москва меняется

В рамках Московской недели интерьера и дизайна пройдет курс лекций о развитии городских пространств. 1 ноября в Новой Третьяковке о своем опыте создания дизайн-кода городов расскажет главный архитектор Студии Артемия Лебедева Олег Стукалов.

В Новой Третьяковке пройдет лекция «Дизайн-код городов»
Фото:  mos.ru mos.ru

Дизайн-код отражает ключевые черты облика города и определяет, какими будут первые впечатления его гостей. Архитекторы выстраивают комфортную городскую среду, учитывая расположение города, его историю, архитектуру и другие особенности. Благодаря единому дизайнерскому решению город становится удобнее и для жителей, и для туристов.

Спикер расскажет о своем опыте разработки дизайн-кода городов и поделится мнением о будущем индустрии.

Адрес: Крымский вал, 10. Лекция состоится 1 ноября. Начало в 16:00. Вход по билету на экспозицию (400 рублей). Нужно зарегистрироваться на сайте.

Новости Москвы,Артемий Лебедев,
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