В Новой Третьяковке пройдет лекция «Дизайн-код городов»

В рамках Московской недели интерьера и дизайна пройдет курс лекций о развитии городских пространств. 1 ноября в Новой Третьяковке о своем опыте создания дизайн-кода городов расскажет главный архитектор Студии Артемия Лебедева Олег Стукалов.

Фото: mos.ru mos.ru

Дизайн-код отражает ключевые черты облика города и определяет, какими будут первые впечатления его гостей. Архитекторы выстраивают комфортную городскую среду, учитывая расположение города, его историю, архитектуру и другие особенности. Благодаря единому дизайнерскому решению город становится удобнее и для жителей, и для туристов.

Спикер расскажет о своем опыте разработки дизайн-кода городов и поделится мнением о будущем индустрии.