В центре Москвы открыли памятник Галине Вишневской

«Авторы монумента изобразили Галину Павловну в полный рост на высоком постаменте, который образован монументальными драпировками и опоясан бронзовой трёхгранной ширмой со стрельчатыми окнами. Общая стилизация памятника отсылает к деревянному зодчеству. Торжественное открытие было приурочено ко дню рождения выдающейся певицы», — заявил глава департамента Алексей Емельянов.