Коммунальная техника Москвы начала работать в зимнем режиме

Всю коммунальную технику столицы перевели в зимний режим эксплуатации, сообщается на портале мэра Москвы.
Перед новым зимним сезоном технику осмотрели и при необходимости отремонтировали. Установлено оборудование для уборки снега и обработки дорог от гололёда. Подготовлена к работе часть парка техники, которую применяют только зимой.
По данным центра погоды «Фобос», в ночь на вторник в Москве похолодало сильнее всего с начала осени: температура снизилась до минус 3 градусов. Сегодня погода будет ясной. По ночам на этой неделе ожидаются заморозки.
Уже в среду, 26 октября, пойдет снег с дождем. Температура составит плюс 4-5 градусов. К выходным синоптики прогнозируют потепление.