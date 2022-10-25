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1 час назад

Коммунальная техника Москвы начала работать в зимнем режиме

Москва меняется

Всю коммунальную технику столицы перевели в зимний режим эксплуатации, сообщается на портале мэра Москвы.

Коммунальная техника Москвы начала работать в зимнем режиме
Фото: © ГБУ «Автомобильные дороги»© ГБУ «Автомобильные дороги»

Перед новым зимним сезоном технику осмотрели и при необходимости отремонтировали. Установлено оборудование для уборки снега и обработки дорог от гололёда. Подготовлена к работе часть парка техники, которую применяют только зимой.

По данным центра погоды «Фобос», в ночь на вторник в Москве похолодало сильнее всего с начала осени: температура снизилась до минус 3 градусов. Сегодня погода будет ясной. По ночам на этой неделе ожидаются заморозки.

Уже в среду, 26 октября, пойдет снег с дождем. Температура составит плюс 4-5 градусов. К выходным синоптики прогнозируют потепление.

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