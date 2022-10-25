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1 час назад

Собянин сообщил об открытии новой дороги в ТиНАО

Москва24иещё 6

Сергей Собянин сообщил об открытии движения по дороге Воскресенское – Каракашево – Щербинка в ТиНАО в своем телеграм-канале.

Собянин сообщил об открытии новой дороги в ТиНАО
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Трасса протяженностью 11 километров связала населенные пункты внутри поселения Воскресенское, район Южное Бутово и городской округ Щербинка", – написал мэр Москвы.

По словам Собянина, запуск движения по магистрали разгрузит улично-дорожную сеть и сократит время в пути для местных жителей. Как отметил мэр, в 2021 году жители населенных пунктов уже получили возможность добираться напрямую до остановок МЦД-2 и к станциям Бутовской линии метро на маршрутах общественного транспорта.

Благодаря открытию дороги Воскресенское – Каракашево – Щербинка жители деревень Язово, Каракашево и садовых товариществ поселения Воскресенское получили возможность добираться до станции МЦД-2 Щербинка напрямую.

"Движение по трассе организовано по четырем полосам – по две в каждую сторону. Рядом обустроили тротуары, предусмотрели "карманы" для остановок", – рассказал Собянин.

Мэр напомнил, что с момента присоединения ТиНАО к Москве там было построено более 350 километров дорог. До конца следующего года в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию еще 70 километров путей.

Ранее сообщалось, что строительство эстакады-съезда с южного участка Московского скоростного диаметра со стороны Каширского шоссе на Волгоградский проспект в сторону МКАД завершено почти на 50%. Протяженность дорожного сооружения составит 710 метров. Строительство МСД организовано с целью улучшить транспортное обслуживание жителей более чем 20 столичных районов.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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