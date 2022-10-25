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23 минуты назад

«Город идей» начал прием предложений по работе Московского зоопарка

Mos.ru

Зарегистрироваться и принять участие можно до 31 октября.

«Город идей» начал прием предложений по работе Московского зоопарка
Фото:  Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

На платформе «Город идей» открылся проект «Зоологический парк». Он посвящен Московскому зоопарку и состоит из нескольких этапов: сбор мнений, тематические обсуждения, экспертный отбор и пользовательское голосование.

Участники могут предлагать идеи для образовательных программ о животных, создания онлайн-сообществ зоопарка и новых маршрутов, расширения программы лояльности «Клуб друзей», организации фотовыставок, внедрения новых рубрик для телеграм-канала Московского зоопарка и разработки мобильного приложения.

На этапе обсуждений участникам предлагают рассказать о любимых животных, поделиться воспоминаниями и интересными историями, связанными с зоопарком. Также есть возможность обсудить образовательные мероприятия по экологической безопасности и порассуждать о развитии детских программ Московского зоопарка.

Зарегистрироваться и принять участие можно до 31 октября. Эксперты отберут лучшие идеи, а затем участники проголосуют за понравившиеся варианты.

Платформа «Город идей» заработала в 2014 году. Ее участники делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице комфортнее. За восемь лет горожане приняли участие в 40 проектах, посвященных электронным сервисам, культуре, предпринимательству, здравоохранению, образованию и транспорту. Москвичи могут не только принимать участие в отраслевых проектах, но и вносить предложения в разделе «Предложить идею». Делать это можно круглосуточно.

Платформу развивают ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий Москвы.

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