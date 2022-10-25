«Город идей» начал прием предложений по работе Московского зоопарка

Зарегистрироваться и принять участие можно до 31 октября.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

На платформе «Город идей» открылся проект «Зоологический парк». Он посвящен Московскому зоопарку и состоит из нескольких этапов: сбор мнений, тематические обсуждения, экспертный отбор и пользовательское голосование.

Участники могут предлагать идеи для образовательных программ о животных, создания онлайн-сообществ зоопарка и новых маршрутов, расширения программы лояльности «Клуб друзей», организации фотовыставок, внедрения новых рубрик для телеграм-канала Московского зоопарка и разработки мобильного приложения.

На этапе обсуждений участникам предлагают рассказать о любимых животных, поделиться воспоминаниями и интересными историями, связанными с зоопарком. Также есть возможность обсудить образовательные мероприятия по экологической безопасности и порассуждать о развитии детских программ Московского зоопарка.

Зарегистрироваться и принять участие можно до 31 октября. Эксперты отберут лучшие идеи, а затем участники проголосуют за понравившиеся варианты.