«Город идей» начал прием предложений по работе Московского зоопарка

Зарегистрироваться и принять участие можно до 31 октября.
На платформе «Город идей» открылся проект «Зоологический парк». Он посвящен Московскому зоопарку и состоит из нескольких этапов: сбор мнений, тематические обсуждения, экспертный отбор и пользовательское голосование.
Участники могут предлагать идеи для образовательных программ о животных, создания онлайн-сообществ зоопарка и новых маршрутов, расширения программы лояльности «Клуб друзей», организации фотовыставок, внедрения новых рубрик для телеграм-канала Московского зоопарка и разработки мобильного приложения.
На этапе обсуждений участникам предлагают рассказать о любимых животных, поделиться воспоминаниями и интересными историями, связанными с зоопарком. Также есть возможность обсудить образовательные мероприятия по экологической безопасности и порассуждать о развитии детских программ Московского зоопарка.
Зарегистрироваться и принять участие можно до 31 октября. Эксперты отберут лучшие идеи, а затем участники проголосуют за понравившиеся варианты.
Платформа «Город идей» заработала в 2014 году. Ее участники делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице комфортнее. За восемь лет горожане приняли участие в 40 проектах, посвященных электронным сервисам, культуре, предпринимательству, здравоохранению, образованию и транспорту. Москвичи могут не только принимать участие в отраслевых проектах, но и вносить предложения в разделе «Предложить идею». Делать это можно круглосуточно.
Платформу развивают ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий Москвы.