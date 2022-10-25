Московская канатная дорога перейдет на осенне-зимний режим работы

Московская канатная дорога переходит на осенне-зимний режим работы с 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

Согласно новому расписанию, по понедельникам москвичи могут воспользоваться канатной дорогой с 16:00 до 21:00, по вторникам и четвергам она работает с 11:00 до 21:00, в пятницу — с 11:00 до 23:00, в субботу — с 10:00 до 23:00, а в воскресенье — с 10:00 до 21:00.

Цена проезда не зависит от смены сезона и останется прежней, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В сентябре на канатной дороге прошли учения. В ходе мероприятия была произведена аварийная остановка дороги, вследствие чего 12 кабинок оказались заблокированы на разных высотах над землей и Москвой-рекой.