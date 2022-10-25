Москвичи пожаловались на массовое заселение мигрантами одного района

«Проблемы в деревне Мякинино наметились еще в конце 2010-х, когда ее начали застраивать пятиэтажными зданиями под хостелы. Жителям новые соседи не понравились. По их словам, мигрантов приехало слишком много. В деревне участились массовые драки, а на дорогах появились пробки из-за автобусов, которые постоянно развозят рабочих до строек и заводов», — объяснили ситуацию администраторы канала.