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1 час назад

Москвичи пожаловались на массовое заселение мигрантами одного района

Мослента

В столице назначена доследственная проверка в связи с жалобами на массовое заселение мигрантами одного из столичных районов на западе города, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве.

Москвичи пожаловались на массовое заселение мигрантами одного района
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Доследственная проверка организована в связи с возможными нарушениями в деревне Мякинино Западного административного округа Москвы, где расположены хостелы для проживания рабочих», — говорится в сообщении.

Один из жителей района записал видео, на котором наглядно показал длинные очереди на транспорт и множество хостелов, расположенных в жилом секторе. Ролик опубликовал Telegram-канала Baza.

«Проблемы в деревне Мякинино наметились еще в конце 2010-х, когда ее начали застраивать пятиэтажными зданиями под хостелы. Жителям новые соседи не понравились. По их словам, мигрантов приехало слишком много. В деревне участились массовые драки, а на дорогах появились пробки из-за автобусов, которые постоянно развозят рабочих до строек и заводов», — объяснили ситуацию администраторы канала.

Ранее московский регион стал лидером по количеству преступлений среди мигрантов за первые три месяца 2022 года.

Новости Москвы,Следственный комитет,
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