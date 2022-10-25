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1 час назад

Пять зданий МГЮА на востоке столицы открыли после капремонта

Москва24иещё 1

Два новых учебных корпуса, студенческое общежитие и технические сооружения Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) открылись после капитального ремонта, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Пять зданий МГЮА на востоке столицы открыли после капремонта
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

Заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что взамен старых зданий город выделил университету новые площади. Речь идет о пяти зданиях на набережной Шитова общей площадью свыше 14,6 тысячи квадратных метров.

Также город предоставил грант на их капитальный ремонт и благоустройство прилегающих территорий. Здания уже переданы вузу и отремонтированы. Теперь они соответствуют современным стандартам организаций высшего образования, расположенных в Москве.

Два учебных корпуса рассчитаны на 2,5 тысячи студентов, общежитие – на 450 человек. Еще два строения – это технические сооружения. Также на территории университетского кампуса открылся студенческий центр "Точка кипения". Это творческая площадка для рождения новых научно-исследовательских студенческих проектов и обмена лучшими образовательными практиками.

Ранее сообщалось, что три поликлиники открыли в Москве после капремонта. Теперь в обновленных зданиях почти 100 тысяч пациентов районов Северное Тушино, Чертаново Южное и Строгино будут получать качественную и доступную медпомощь.

В рамках проведения ремонта также были благоустроены и территории рядом с медучреждениями. Так, пешеходные и транспортные потоки были разделены, организованы места для отдыха, обустроены парковки для велосипедов и самокатов, а также игровые зоны для детей.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,
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