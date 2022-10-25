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1 час назад

Более 340 новых пешеходных переходов обустроили в Москве с начала года

Агентство «Москва»иещё 2

С начала 2022 года на территории Москвы появился 341 новый пешеходный переход, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Москве обустроили 340 пешеходных переходов с начала года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы повышаем безопасность движения в городе. С начала года в Москве появилось больше 300 новых пешеходных переходов возле остановок городского транспорта, в районе школ, больниц и других социальных объектов, а также там, где нас просили сами жители. В планах - сделать еще 66 пешеходных переходов до конца 2022 - начала 2023 года», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Как уточняется, пешеходные переходы обустраивают рядом с остановками общественного транспорта, а также возле детских садов, школ, больниц и других соцобъектов.

В пресс-службе добавили, что всего с января 2022 года введено более 500 изменений в организации движения в Москве.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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