В Москве обустроили 340 пешеходных переходов с начала года

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы повышаем безопасность движения в городе. С начала года в Москве появилось больше 300 новых пешеходных переходов возле остановок городского транспорта, в районе школ, больниц и других социальных объектов, а также там, где нас просили сами жители. В планах - сделать еще 66 пешеходных переходов до конца 2022 - начала 2023 года», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.