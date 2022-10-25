В Москве обустроили 340 пешеходных переходов с начала года

С начала 2022 года на территории Москвы появился 341 новый пешеходный переход, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы повышаем безопасность движения в городе. С начала года в Москве появилось больше 300 новых пешеходных переходов возле остановок городского транспорта, в районе школ, больниц и других социальных объектов, а также там, где нас просили сами жители. В планах - сделать еще 66 пешеходных переходов до конца 2022 - начала 2023 года», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Как уточняется, пешеходные переходы обустраивают рядом с остановками общественного транспорта, а также возле детских садов, школ, больниц и других соцобъектов.
В пресс-службе добавили, что всего с января 2022 года введено более 500 изменений в организации движения в Москве.