Мост у памятника Петру I в Москве начнут строить в 2023 году

Пешеходный мост в районе Крымской набережной к острову Балчуг начнут строить осенью 2023 года, сообщил журналистам глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Он пояснил, что приступить к проектированию моста планируется к концу лета следующего года, завершится оно к осени и тогда же начнется строительство.

Загрутдинов отметил, что в Москве в целом реализуется масштабная программа по строительству мостов. Сейчас строится четыре объекта, еще три находятся в проектировании. До конца года планируется приступить к проектированию пяти пешеходных крупных мостов.

Ранее в Москве открылся пешеходный мост, связавший Рубцовскую и Семеновскую набережные. Он стал 60-м по счету мостом через реку Яузу. По словам Бочкарева, новый мост является частью транспортно-пересадочного узла "Электрозаводская". Возведение опор, монтаж пролетного строения и архитектурная отделка моста были выполнены всего за один год.