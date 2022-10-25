Для пенсионеров в Москве организовали курсы верховой езды

— Сам бы не пришел, — смеется 75-летний Владимир Ильич. — Но жена Любовь Егоровна, с которой мы в браке 47 лет, уговорила сопроводить ее в конный клуб. После экскурсии по конюшне и знакомства с лошадьми я почувствовал, что хочу заниматься верховой ездой. Сначала у нас были лекции о том, какие есть масти и породы, как безопасно подходить к животному, как ухаживать за лошадьми.