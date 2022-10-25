Для пенсионеров в Москве организовали курсы верховой езды

Каждую неделю в рамках программы «Московское долголетие» в конном клубе поселения Рязановское Новой Москвы проводятся занятия по конному спорту. 24 октября на одном из них побывала корреспондент «Вечерней Москвы».
Чета Ажимовых — активные участники программы «Московское долголетие». С 2018 года они не пропускают ни одного занятия по скандинавской ходьбе, два раза в неделю обучаются танцам, а два месяца назад решились проверить на себе действие иппотерапии.
— Сам бы не пришел, — смеется 75-летний Владимир Ильич. — Но жена Любовь Егоровна, с которой мы в браке 47 лет, уговорила сопроводить ее в конный клуб. После экскурсии по конюшне и знакомства с лошадьми я почувствовал, что хочу заниматься верховой ездой. Сначала у нас были лекции о том, какие есть масти и породы, как безопасно подходить к животному, как ухаживать за лошадьми.
После курсов, получив разрешение врача, супруги впервые ощутили себя наездниками. И теперь обязательно берут на тренировку морковку — угощение для любимого гнедого коня Гарри.
— Мой трудовой стаж — почти полвека, — рассказывает пенсионер. — Начинал карьеру электриком, а закончил директором училища. Никогда не имел дела с лошадьми и не подозревал, какие это непередаваемые эмоции.
С этим мнением согласна и Наталья Конищева, которая всегда была неравнодушна к этим животным.
— Я изучала породы лошадей, мне очень нравились различные картины с их изображением. А теперь могу их погладить. И это счастье.
Алла Субботина, мастер спорта, тренер высшей категории:
— Верховая езда позитивно влияет на нервную систему человека и улучшает работу всего организма. Благодаря теплу лошади во время езды согреваются мышцы ног и спины, а покачивания идущего коня дают нужные импульсы в головной мозг, в работу включаются мышцы, которые обычно бездействуют. А общение с благородными животными дарит радость.