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1 час назад

Цветники в Москве подготовили к зиме

Агентство «Москва»иещё 1

В Москве завершилась подготовка цветников к зиме, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Цветники в Москве подготовили к зиме
Фото:  Telegram канал / Городское хозяйство Москвы Telegram канал / Городское хозяйство Москвы

«Специалисты комплекса городского хозяйства провели необходимые мероприятия, чтобы многолетники, украшающие московские цветники, и недавно высаженные луковицы тюльпанов благополучно пережили период холодов. Привели в порядок сами клумбы, организовали подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить корневую систему и повысить морозостойкость, обработали от болезней и вредителей», - сказал заммэра.

Цветники на ул. Земляной Вал, Николоямской набережной, Варшавском и Рублевском шоссе, площади Гагарина, а также в Парке Победы задекорировали разноцветной древесной щепой, добавил он.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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