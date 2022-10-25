Цветники в Москве подготовили к зиме

В Москве завершилась подготовка цветников к зиме, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Специалисты комплекса городского хозяйства провели необходимые мероприятия, чтобы многолетники, украшающие московские цветники, и недавно высаженные луковицы тюльпанов благополучно пережили период холодов. Привели в порядок сами клумбы, организовали подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить корневую систему и повысить морозостойкость, обработали от болезней и вредителей», - сказал заммэра.
Цветники на ул. Земляной Вал, Николоямской набережной, Варшавском и Рублевском шоссе, площади Гагарина, а также в Парке Победы задекорировали разноцветной древесной щепой, добавил он.