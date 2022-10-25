Фотовыставка «Планета Москва» откроется 25 октября

Фотовыставка «Планета Москва» откроется на площадке государственного бюджетного учреждения «Мосстройинформ» 25 октября. Об этом рассказал глава Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Он уточнил, что в рамках экспозиции посетители смогут увидеть работы финалистов девятого одноименного конкурса городской фотографии. Посетить выставку можно будет до 2 ноября.

Левкин рассказал, что в 2022 году в выставке будут представлены работы фотографов из Санкт-Петербурга, Сочи, Мурманска, Норильска и других городов.

Всего участниками конкурса стали 175 человек. Они отправили свыше тысячи своих работ.

В 2022 году было представлено четыре номинации: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен» и «Динамика мегаполиса», рассказали на официальном сайте мэра столицы.